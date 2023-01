Hey, toi! Je suis tellement fière de toi. T’as eu le courage de quitter quelqu’un qui ne voyait pas ton plein potentiel, pis surtout ta valeur. Qui a voulu siphonner tout ce que t’avais de beau. C’est pas facile de se regarder dans le miroir et d’être capable de se dire: «Hey, je pense que je mérite mieux que ça.» Mais tu l’as fait. Réalises-tu? High five!

Je sais que c’est pas facile de partir. On pense toujours que ça va finir par aller mieux. Qu’il va changer, à coups de grandes promesses. Je sais que t’es tannée de recommencer; que toi aussi, t’en veux du doux, du simple, pis des beaux moments d’un couple normal qui regarde Love Actually en faisant le sapin de Noël. Mais je sais que t’as la confiance (trop) facile aussi. Que tu donnes beaucoup (trop) de chances à l’autre.

T’sé, c’était pas de l’amour quand il te lançait des phrases du genre: «Bon, tu réagis comme ça parce que tu vas être dans ta semaine?» Ou encore: «Je pense que tu devrais peut-être revoir un psy…»

Chaque fois que tu prends une décision parce que tu t’écoutes, réalises-tu à quel point tu te rapproches inconsciemment de ce que tu veux? C’est fort ça, ma fille. Bon. Oublie le moment où tu t’es écoutée et que t’as coupé toi-même ton toupet en 1995 avec des ciseaux de cuisine. Ça, c’est pas un bon exemple.

N’oublie pas que t’es hot. C’est fini, le temps où tu pensais que t’étais too much, que t’étais trop émotive, trop sensible. C’était pas de ta faute, tout ce qui arrivait.

Le pattern des manipulateurs n’a plus aucun secret pour toi. Ce sont ces gens-là qui créent le drama. Et même si tu leur donnes toute l’énergie que tu possèdes — pis, crois-moi, t’en auras jamais assez pour eux —, tu ne pourras jamais leur faire entendre raison. Le volume de leur raison est à off.