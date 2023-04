Ma carrière de recherchiste et chroniqueuse bat son plein, mais un u-turn s’annonce. Je troque mon micro et mon confort financier contre un stéthoscope, des scrubs et beaucoup d’incertitudes professionnelles. Autrement dit, c’est un changement majeur, qui m’impose de revoir complètement ma façon de faire un budget et, surtout, de manger.

Au moment d’amorcer cette grande transformation, je travaillais pour un média respecté et respectable. J’évoluais au sein d’une équipe jeune et en parfaite adéquation avec mes valeurs. J’avais réussi à me tailler une place de choix (relatif) dans une grosse industrie, et rien ne laissait croire que ma carrière ne continuerait pas de progresser. En toute transparence, je faisais plus de 50 000 $ par an et mes finances étaient pour le moins stables. C’est à ce moment précis que j’ai décidé de retourner sur les bancs d’école du cégep, aux côtés de gens qui avaient 10 ans de moins que moi, dont les parents payaient probablement le logement et faisaient les lunchs. Moi, comme j’avais un loyer et des factures à payer, j’ai dû me rabattre sur le système de santé pour y travailler comme préposée aux bénéficiaires et ainsi faciliter la conciliation travail-études.

Cela dit, on le sait maintenant mieux que jamais, le milieu hospitalier est peu flexible. Comme je devais conjuguer mon boulot de préposée avec des stages de plus en plus exigeants et chronophages, je ne pouvais pas travailler autant que je l’aurais voulu, et le salaire que j’empochais devenait beaucoup (beaucoup!) moins intéressant. J’avais beau voir et revoir les colonnes de mon tableau comptable, la vérité est que je devais désormais vivre avec 100 $ – 150 $ par semaine. Loin de moi l’idée de susciter la pitié. Je sais que d’innombrables femmes — en particulier, les mères monoparentales — tirent le diable par la queue. Je pense simplement que ce chiffre illustre bien la situation. Quand on doit se loger, manger, se vêtir et mettre de l’essence dans la vieille minoune, gagner 100 $ hebdomadairement, ce n’est pas beaucoup.