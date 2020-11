Matt & Nat

Dès maintenant et jusqu’au 30 novembre 2020, Matt & Nat offre des rabais allant jusqu’à 50 % sur une sélection d’articles. Rendez-vous sur le site pour en profiter!

Frank and Oak

Dès maintenant, Fran and Oak offre un rabais de 30 % sur l’ensemble du site avec le code BLACKFRIDAY30. À partir du 29 novembre, les promotions restent les mêmes mais on oublie pas de changer le code: CYBER30.

Mejuri

L’enseigne de bijoux a opté le fameux « acheter plus pour économiser plus ». Ainsi, on obtient un rabais de 10 % à l’achat d’un item, 15 % à l’achat de deux items et 20 % si l’on craque pour trois items et plus. Mejuri offre également les frais de port sur toutes les commandes. On fonce sur leur site!

Steve Madden

On profite d’un rabais de 20 % sur l’ensemble du site de Steve Madden avec le code BF2020.

Roots

Jusqu’au 30 novembre, Roots offre un rabais de 25 % sur presque toute la marchandise. Rendez-vous sur le site internet de la marque canadienne!

Lambert

Pour le Vendredi Fou, la marque québécoise offre un rabais de 20 % sur tous les sacs et accessoires que cela soit en ligne ou en magasin.

Simons

Dès le 23 novembre 2020, Simons offre des rabais allant jusqu’à 50 % sur une sélection d’articles et de marques. Une multitude de promotions suivront durant tout le mois de novembre et jusqu’à la mi-décembre. On garde l’œil ouvert! On clique ici pour en profiter!

Bikini Village

À compter du 24 novembre on profite de rabais allant jusqu’à 70 % sur toutes les marques en magasin et sur le site internet de Bikini Village.

Soia & Kyo

Lors du Vendredi Fou, on profite de rabais allant jusqu’à 50 % sur le site internet de Soia & Kyo.

Club Monaco

Jusqu’au 28 novembre, la marque canadienne offre un rabais de 30 % sur toutes les commandes. Pour le Cyber Lundi, ce rabais passe à 40 % sur l’ensemble des achats! Rendez-vous dès maintenant sur le site de Club Monaco pour faire le plein de pulls tout doux!

Aritzia

Du 26 au 30 novembre 2020, l’enseigne canadienne propose des rabais allant jusqu’à 50 % sur l’ensemble du site web! On fonce sur Aritzia.com!

Dynamite

Jusqu’au 29 novembre 2020, Dynamite propose –30 % sur une sélection d’articles!

Garage

Pour le Vendredi Fou, Garage propose le second item acheté à 50 % de rabais! L’offre est valable en magasin ainsi que sur le site internet de Garage.

Reformation

Du 26 au 30 novembre 2020, Reformation propose un rabais de 30 % sur une sélection d’articles.

Oak + Fort

Dès le 26 novembre et jusqu’au 2 décembre, Oak + Fort offre jusqu’à 80 % de rabais sur une sélection d’items! Vous avez craqué pour un article qui n’est pas soldé? Aucun soucis! Le 26 novembre, la marque canadienne propose un rabais de 30% sur toute la marchandise non soldée. À partir du 29 novembre 2020 et jusqu’au 2 décembre, ce rabais passe à 20 %.

