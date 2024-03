Ce printemps, Reitmans répond à toutes nos espérances sur ce plan.

Ce détaillant canadien, qui propose les coupes les plus récentes et les styles les plus tendance, nous permet de créer une garde-robe de base à un prix très accessible.

Si on souhaite un vêtement de travail qui se transforme facilement en vêtement de soirée, on pense au pantalon à jambe droite et à taille haute, avec ceinture. Il est facile à porter, est fabriqué dans un tissu doux et extensible, et sa ceinture gracieusement nouée à la taille est un clin d’œil à la tendance des boucles qui a été observée sur toutes les passerelles. Il ajoutera à coup sûr une touche d’élégance à tous nos looks, qu’on l’associe à un tee-shirt court ou à un chemisier boutonné.