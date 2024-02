Le mois de février en est un qui met notre bonne humeur au défi. Entre les tempêtes de neige à gogo, les températures arctiques qui gèlent le bitume et le soleil qui se cache dans les nuages, on a parfois du mal à voir le bout du tunnel et à se dire que le printemps s’en vient… Pire, le fait de porter tous les jours les même bottes d’hiver – qui nous suivent depuis plusieurs saisons sans montrer le moindre signe de fatigue – nous donnent parfois l’impression de vivre le jour de la marmotte encore et encore. Certes, nos souliers sont là pour nous permettre de naviguer les trottoirs sans glisser, mais on rêve du moment où on pourra enfin chausser autres choses que des bottillons chauds à semelles crantées, plus pratiques que tendance. En attendant le printemps, on a repéré 15 modèles de chaussures – des ballerines classiques aux flâneurs minimalistes – qu’on portera dès les premiers bourgeons!