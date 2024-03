Il n’y a pas que sur les défilés que l’on voit l’émergence des nouvelles tendances. Nous n’avons qu’à faire un tour sur TikTok ou Pinterest pour découvrir une multitude de microtendances — avec des noms tout aussi divertissants (« Mob Wife », « Coquette » et même un renouveau du « Indie Sleaze »).

Le nouveau style le plus intéressant et polémique ayant fait son entrée dans les conversations de 2024 est sans doute celui du Eclectic Grandpa. Après avoir constaté une augmentation du nombre de recherches pour l’expression « Grandpa core », Pinterest a lancé la tendance. La seule règle quant à cette nouvelle esthétique est qu’elle paraisse…vieille!

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gigi Hadid (@gigihadid)

Pensez à tricot douillet, tweed surdimensionné, mocassins à semelles épaisses et velours côtelé au look vintage. Ce style offre la même sensation réconfortante que votre pull usé préféré dont vous n’oseriez pas vous départir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par emma chamberlain (@emmachamberlain)

Eclectic Grandpa peut être un peu excentrique et, parfois, un peu épineux à styler puisqu’il s’agit moins de créer un tout nouveau look que d’intégrer et de mettre en valeur certaines pièces vintages que vous possédez déjà. Cela dit, si vous avez besoin de tricot épais, de chaussettes kitsch ou d’un ou deux débardeurs colorés pour garnir votre garde-robe, vous êtes au bon endroit.

Voici quelques-unes de nos trouvailles préférées pour adopter la tendance Eclectic Grandpa.