A Man in Full

Quand le scénariste prolifique David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal, The Undoing, Nine Perfect Strangers) pilote un projet télé, on sait d’avance que ce sera un délicieux drame sur les problèmes et les scandales de personnages obscènement riches. C’est pourquoi je ne manquerai pas A Man in Full, une minisérie en six épisodes (réalisée en partie par Regina King) qui suit Charlie Croker, le plus grand magnat de l’immobilier d’Atlanta qui doit se battre pour restaurer son empire suite à une faillite soudaine. Jeff Daniels, Diane Lane, William Jackson Harper, Aml Ameen, Tom Pelphrey, Chanté Adams et Lucy Liu en sont les acteurs principaux.

À voir dès le 2 mai.