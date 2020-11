Maybelline New York

On profite d’un rabais de 30% sur les produits iconiques de la gamme Fit Me, les mascaras Falsies, la teinture à sourcil Tattoo Brow, le correcteur Instant Age Rewind, et les rouges à lèvres Super Stay Matte Ink sur Amazon.ca.

Essie

Le 27 novembre, Essie offre jusqu’à 30% de rabais sur les vernis Gel Couture sur Amazon.ca.

NYX Professional Makeup

Du 24 au 30 novembre, NYX offre 30% de rabais sur tous les achats en ligne et en boutique.

Biolage

Du 26 au 30 novembre, Biolage propose un rabais de 25% sur ses meilleurs vendeurs: les gammes ColorLast, Colorlast Purple et Hydrasource, le masque SmoothProof Deep Treatment Pack, et le vaporisateur de traitement multi-bienfaits Coconut Infusion. Pour en profiter, rendez-vous sur Amazon.ca!

Garnier

On prend soin de sa crinière et de sa peau avec les offres de Garnier pour le Black Friday. La marque propose jusqu’à 40 % de rabais sur une large sélection de produits incluant les eaux micellaires démaquillantes All-in-1, la gamme Whole Blends ou le masque en tissu super hydratant Moisture Bomb. Le tout sur le site Amazon.ca.

Therabody

Du 20 novembre 2020 au 1er décembre 2020, Therabody propose de faire de belles économies sur son appareil demassothérapie par percussion, le Theragun. Ainsi le Theragun Pro est vendu 599 $ au lieu de 799 $; le Theradun Elite passe de 549 $ à 399 $; le Theragun Prime est vendu 299 $ au lieu de 399 $, le Theragun mini est à 199 $ au lieu de 249 $ et le Wave Roller à 129 $ au lieu de 199 $. La vente a lieu exclusivement sur le site web de Therabody.

BKIND

Lors du Black Friday, la marque québécoise BKIND offre un rabais de 25 % sur l’ensemble de son site web. Le weekend du 28 et 29 novembre, à l’achat de deux items, le troisième sera gratuit. Finalement, lors du Cyber Lundi, un rabais de 20 % sera offert sur tous les achats. Le bonus: pour compenser l’empreinte carbone des courriels envoyés pendant cette période, BKIND s’engage à planter des arbres en collaborant avec l’organisme One Tree Planted.

Valmont

Pour chaque achat effectué le 27 novembre, Valmont offre un mini gel hydratant contour des yeux Moisturizing Eye-C Gel et un mini sérum hydratant repulpant Moisturizing Booster. De plus, à partir du Vendredi Fou et jusqu’au 4 décembre, la maison met en vente des coffrets-cadeaux exclusifs sur son site web!

Calyx

Du 27 au 30 novembre, Calyx Wellness, spécialisé dans les produits formulés à partir de CBD, propose le second item à 50 % de rabais. Rendez-vous sur le site de la marque!

Knesko

Sur son site internet, Knesko propose un rabais de 25 % pour tous les achats supérieurs à 35 $ le jour du Black Friday. Pour le Cyber Lundi, la marque propose un rabais de 20 % sans montant minimum d’achat.

Glossier

Du 26 au 30 novembre, Glossier offre un rabais de 25% sur l’ensemble du site web et jusqu’à 35 % de rabais sur les coffrets. Il s’agit des uniques soldes de Glossier au cours de l’année. Raison de plus pour se laisser tenter!

Christophe Robin

À partir du 24 novembre, la marque parisienne propose un rabais de 20% sur tous ses soins, certains allant jusqu’à 50 % sur son site web.

Cult Beauty

Pour le Black Friday, le géant de la beauté opte pour le fameux « acheter plus, pour économiser plus. » Pour £15 dépensés, 15 % de rabais; pour £75 dépensés, 20 % de rabais; pour £2 00 dépensés, on obtient 25% de rabais; et pour toute commande de £300 et plus, 30 % de rabais. Pour en profiter, rendez-vous ici.

Kiehl’s

Du 25 novembre au 3 décembre, on se procure tous nos produits Kiehl’s préférés à 25 % de rabais avant 150 $ d’achat et de 30 % de rabais lorsque l’on dépense 150 $ ou plus.

Urban Decay

On profite d’ores et déjà des soldes chez Urban Decay! La marque propose un rabais de 50 % sur une sélection de palettes de fards à paupières, incluant certaines de la gamme Naked. Sur les commandes de 80 $ et plus, on utilise le code FRIDAY pour profiter d’une surprise. Rendez-vous sur le site de la marque.

Foreo

On économise sur les brosses nettoyantes les plus en vogue du moment. Pour le Black Friday, Foreo offre un rabais de 35 % sur les collections Luna, UFO et les brosses à dents Issa.

Vichy

Du 21 au 29 novembre, Vichy offre un rabais de 25% sur l’ensemble du site. Mais ce n’est pas tout: avec le code VENDREDI, Vichy offre un ensemble de huit produits pour toute commande de 75 $ et plus.

Céla

À l’occasion du Vendredi Fou et du Cyber Lundi, la marque canadienne – qui fabrique ses produits à Montréal! – offre 10 % de rabais par produit jusqu’à concurrence de 30 % de rabais sur son site web.

Reversa

Du 27 au 30 novembre, la marque de soins québécoise offre un produit gratuit à l’achat de trois produits à prix réguliers, sur le site web seulement. Reversa propose des formules végétaliennes, sans cruauté animale, ni parabène. On se gâte sans culpabilité!

L’Occitane

À partir du 25 novembre, des ensembles cadeaux sont offerts à partir de 25 $ dépensés en boutique et sur le site de L’Occitane. Pour le Cyber Lundi, L’Occitane propose un rabais de 20 % sur une série d’articles et ceci jusqu’au 9 décembre. Attention, la promotion n’est valable que sur le site web.

Biotherm

Du 20 au 30 novembre 2020, Biotherm propose un rabais de 20 % sur l’ensemble de son site web et de 25 % pour les achats de 150 $ et plus. De plus, de jolies surprises attendent les commandes de 125 $ et plus!

Lancôme

Du 26 au 30 novembre 2020, Lancôme offrira un rabais de base de 20 % et celui-ci grimpe à 25 % pour les commandes de 150 $ et plus. Un cadeau surprise attend les commandes de 150 $ et plus!

Shu Uemura

En panne de produit pour les cheveux? Shu Uemura nous sauve la mise! Pour le Black Friday, on profite d’un rabais de 35 % sur l’ensemble du site et de surprises lorsque l’on dépense 120 $ ou plus avec le code SHUFRIDAY. Pour le Cyber Lundi, Shu Uemura offre un rabais de 30 % sur tout le site et quatre échantillons pour les commandes de 90 $ avec le code SHUCYBER, valide jusqu’au 3 décembre 2020.

It Cosmetics

Jusqu’au 1er décembre 2020, It Cosmetics propose une réduction de 25 % sur l’ensemble de son site, ainsi qu’un rabais de 30% et quatre échantillons de luxe pour les commandes de 90 $ et plus.

M.A.C

Dès le 23 novembre, on profite de 30 % de rabais sur toutes les commandes M·A·C Cosmetics et des surprises seront annoncées tous les jours.

La Roche-Posay

Jusqu’au 26 novembre 2020, on profite d’un rabais de 15 % dès 60 $ d’achats et de 20 % dès 75 $. Rendez-vous sur le site de La Roche-Posay.

Armani Beauty

Du 24 au 30 novembre 2020, Armani Beauty offre 20% de rabais sur l’ensemble du site web. Pour les commandes de 225 $ et plus, les rabais peuvent atteindre jusqu’à 50 % pour certains produits. On n’oublie pas d’utiliser le code ARMANIBLACK pour des surprises supplémentaires!

Kerastase

Dès maintenant et jusqu’au 6 décembre 2020, à l’achat d’un Steampod et de deux produits Kérastase en format de voyage, on profite d’une trousse à Steampod en cuir végane gratuite avec le code BFSTEAM20.

YSL Beauty

Du 24 au 30 2020, YSL Beauty offre un rabais de 20 % sur l’ensemble de son site. Les commandes de 150 $ et plus peuvent quant à elles profiter de 25 % de rabais et d’un rouge à lèvres Pur Couture The Slim en teinte 21. Enfin, si l’on dépense 175 $ et plus, on obtient trois échantillons de luxe avec le code YSLBLACK.

