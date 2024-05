Lorsqu’il s’agit de créer des outils capillaires innovants, Dyson joue dans une ligue à part. Nous avons eu la chance de découvrir et de pouvoir tester le nouveau sèche-cheveux Supersonic Nural™ – une version améliorée du légendaire Supersonic créé en 2016 – lors d’un voyage à New-York.



Protection du cuir chevelu



Les performances de coiffage du Supersonic ne sont plus à démontrer et valent à Dyson une renommée internationale: qu’est-ce que les ingénieurs de l’entreprise britannique ont donc bien pu trouver pour améliorer cet outil et le rendre encore plus intelligent? C’est avec pour objectif principal de protéger le cuir chevelu et de réduire encore davantage les dommages créés par la chaleur que cette nouvelle mouture a été développée. Le Supersonic Nural™ de Dyson va ainsi encore plus loin en veillant à ce que nos cheveux et notre cuir chevelu restent sains grâce à une technologie de capteurs révolutionnaire qui permet un ajustement automatique de la température du flux d’air en fonction de la distance entre le sèche-cheveux et notre tête.



« Ce que nous aimons de cette nouvelle technologie, c’est qu’elle prend soin du cuir chevelu avec précaution, ce qui n’est pas le cas de la plupart des sèche-cheveux », explique Sarah Mardis, spécialiste du cheveu et directrice de la clinique Hårklinikken, rencontrée à New York lors de l’évènement. « Une chaleur excessive sur le cuir chevelu peut en perturber le microbiome et entraîner des problèmes tels qu’un excès de sécheresse, se traduisant par des changements de texture, ou par des cheveux très secs, cassants et qui finissent par se briser. À l’opposé, trop de chaleur peut conduire à une surproduction de sébum et des follicules qui, s’ils ne sont pas traités, finissent par s’obstruer empêchant les cheveux de pousser dans ces zones. »