Qui dit printemps dit lancements beauté! Pour souligner l’arrivée des beaux jours, Jean Coutu nous convie à l’évènement Mes Nouveautés Beauté, qui se tiendra dans ses succursales du 14 mars au 17 avril. Ce sera l’occasion de faire le plein de nouveaux produits, de découvrir les marques qui sont au goût du jour et de profiter de nombreuses offres avantageuses!

On a repéré plusieurs nouveautés de nos marques chouchous – des soins ciblés, du maquillage bien pensé et des fragrances enivrantes, pour tous les goûts et tous les budgets –, qu’on a déjà envie de glisser dans notre trousse de soins cosmétiques.

C’est le cas de l’eau de parfum Lumineuse, de Chloé, qui nous charme par son bouquet floral et ambré; et du Traceur liquide mat, de Personnelle, décliné dans une jolie teinte rose, très prisée ce printemps, qui ajoutera une touche colorée à notre look. C’est aussi le cas de la crème lissante Multi-Active Jour, de Clarins, qui permet d’améliorer l’éclat et la texture de la peau, et de mieux l’hydrater grâce à un complexe d’ingrédients naturels à 91 %; ou encore de l’huile Elixir Hydratante à la figue de Caudalie, qui nourrit et hydrate notre minois à chaque application (c’est notre épiderme qui nous en remerciera!).

En prime? Pour chaque article qu’on aura acheté dans ses succursales durant cette période, Jean Coutu nous offre la chance de remporter 6000 $ de cosmétiques pour nous et deux de nos amies ou amis*.

Avant de passer à la caisse, on n’hésite pas à faire appel à l’expertise des cosméticiennes (elles sont là pour nous guider et nous prodiguer des conseils ciblés), à demander de faire l’essai d’un échantillon de n’importe quel produit et à obtenir une fiche personnalisée.

Rendez-vous donc du 14 mars au 17 avril chez Jean Coutu, la destination beauté de choix, pour découvrir les nouveautés du printemps!