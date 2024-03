POUR RÉALISER LE LOOK

Au salon : À celles qui ont dix pouces au lieu de leurs dix doigts, on recommande de visiter son salon de manucure préféré. Dans un tel cas, on n’oublie pas d’apporter avec soi des photos d’inspiration, surtout qu’un tel effet peut prendre mille et unes formes différentes. À noter que la manucure utilisera fort probablement du vernis en gel pour un résultat impeccable et longue durée, et pour un processus plus rapide.

À la maison : S’il faut un minimum de doigté pour réaliser cette tendance nous-mêmes, les étapes sont plutôt simples. Après avoir coupé et limé nos ongles à notre goût, on les peint d’une couche de base transparente. Puis, on superpose les trois ou quatre vernis de couleur sélectionnés, du plus clair au plus foncé, en les mixant bien entre eux à l’aide d’une éponge à maquillage ou d’un petit pinceau à nail art. Et on n’oublie surtout pas la couche de finition pour protéger et faire durer nos petits chefs d’œuvre ! Les plus excentriques peuvent aussi décorer leurs griffes savamment peintes de mini strass ou d’appliqués à effet métallisé.

LES BONS PRODUITS

Trois jolies nuances de vernis extra girly pour réaliser – et réussir ! – notre propre manucure «nuance».