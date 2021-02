TOP ELLE: LES 5 MEILLEURS SOINS ANTI-BOUTONS POUR LE VISAGE

Nos boutons apparaissent généralement là où les glandes sébacées sont les plus nombreuses, soit au niveau du buste, du dos, du visage et du cuir chevelu. Et si la génétique y joue pour beaucoup, d’autres facteurs entrent en jeu pour favoriser l’apparition de nos boutons. Parmi ceux-ci? Le stress, l’alimentation, les changements hormonaux, le manque de sommeil ou encore le masque, grand responsable du maskne, qui peut contribuer à une poussée d’acné. Pour y remédier, voici cinq soins ciblés pour traiter nos boutons et nos imperfections. Et si le problème persiste ou que notre acné nous gêne au quotidien, on n’hésite surtout pas à consulter notre médecin ou notre dermatologue!