TOP ELLE: les meilleurs soins anti-âge

Plus on souffle de bougies, plus le renouvellement cellulaire de notre épiderme ralentit (et ça commence dès 25 ans!). Résultat, la peau se régénère plus difficilement, les signes de déshydratation se font sentir et des rides et des ridules font leur apparition. On souhaite minimiser l’impact de l’âge? On mise sur des produits – crèmes, sérums et masques – à l’efficacité prouvée, qui vont venir lisser les signes du temps et redonner une nouvelle jeunesse à notre minois. Pour ce faire, on a déniché les meilleurs soins anti-âge sur le marché à appliquer sur le visage ou sur certaines zones cibles, comme le fragile contour des yeux ou le contour des lèvres, qui nécessitent des crèmes adaptées.