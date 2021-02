Le froid glacial de l’hiver, le vent mordant et la chaleur sèche des calorifères ont tendance à déséquilibrer la barrière protectrice de notre épiderme. Résultat, notre minois, terne et déshydraté, a grand besoin d’être nourri pour retrouver tout son éclat. Pour remédier à la situation, on mise, une à deux fois par semaine, sur les bienfaits ciblés d’un masque hydratant riche en actifs, parfait pour recharger notre peau sèche et déshydratée en eau tout en améliorant son apparence. Parmi nos soins cocons préférés, ces masques rafraîchissants – en feuille, en gel ou en crème – ont fait leur preuve. On les applique donc les yeux fermés!