On en entend beaucoup parler mais on ne sait pas toujours à quoi il sert dans notre trousse beauté. Le sérum pour le visage – à appliquer sur un minois nettoyé, avant notre crème hydratante de jour ou de soir – est pourtant un allié à privilégier, particulièrement lors des changements de saison ou lorsque notre peau a besoin d’un coup de pouce. Ce concentré d’ingrédients actifs, qui ciblent différents besoins, pénètre en profondeur dans notre épiderme et permet de booster l’efficacité de nos autres soins. Pour le printemps, on mise sur ces sérums visage qui travaillent d’arrache-pied pour favoriser un teint éclatant et lumineux!