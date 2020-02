Beauté

En créant sa toute nouvelle marque de maquillage AGE PERFECT, le pionnier en démocratisation de la beauté, L’ORÉAL PARIS, a choisi de s’adresser aux femmes de 50 ans et plus et, surtout, à leur vécu, à leur expérience et à leur pouvoir. Inspiré par cette célébration de l’unicité féminine sous toutes ses formes, ELLE Québec a décidé de donner la parole à quatre femmes d’exception. Avec un grain de sagesse, elles nous révèlent ce qu’elles ont appris au fil des ans sur l’estime de soi et sur l’importance de faire rimer beauté avec authenticité.