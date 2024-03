Pendant longtemps, les ongles flamboyants ont été la marque de commerce d’une de mes amies. L’été, elle portait Clambake, d’Essie, une joyeuse teinte rouge orangé. Dès que les feuilles commençaient à tomber, elle passait au rouge pomme avant d’entrer dans sa phase bordeaux pour l’hiver. «Je trouvais que ça me donnait un air plus chic, plus parisien, m’a-t-elle confié. Il était hors de question que je sorte de chez moi sans ma parfaite manucure rouge.»

Puis, le vent a tourné. Ses légendaires griffes vermeilles ont fait place à leur opposé, de plus en plus prisé: des ongles arrondis, polis et couverts d’une seule couche de vernis transparent. «J’ai toujours gardé mes ongles courts et propres, a-t-elle toutefois précisé. Je trouve ça plus pratique dans la vie de tous les jours.»

Ma copine n’est pas la seule à avoir fait le saut. Les cuticules soignées et les ongles en santé l’emportent aujourd’hui sur les motifs complexes et autres artifices. En plus d’être plus faciles et moins coûteux à entretenir, les ongles d’apparence naturelle sont devenus un symbole de bon goût et de classe. Pensons à la manucure de mariée de Sofia Richie, réalisée par la styliste ongulaire Georgia Rae, qui consistait en une fine couche de la teinte Sweet Candy Breath, de Bio Sculpture. Kate Middleton arbore le look sans vernis depuis des décennies. Même l’influenceuse Alix Earle a déclaré sur TikTok que la saison était aux ongles nus, incitant plusieurs créateurs de contenu très en vue à lui emboîter le pas.

L’experte d’OPI, Samantha Silvius, a aussi constaté ce phénomène, qu’elle attribue en grande partie aux médias sociaux. «TikTok joue un rôle déterminant. La tendance des ongles nus est le prolongement de l’esthétique clean girl», explique-t-elle. Sarah Alaina, spécialiste en manucure chez Gelcare, est du même avis. «Je crois que ça va de pair avec la tendance du luxe discret: des looks épurés et sans flaflas», affirme-t-elle. Elle associe aussi cet engouement à l’importance croissante accordée aux ingrédients. «Les gens sont friands de soins pour la peau faits d’ingrédients sains, et les ongles ont toujours un train de retard. Pas besoin de plastique, de colle, de rallonges ou de poudres acrylique. Si on utilise les bons produits, il suffit de deux ou trois manucures pour que nos ongles naturels retrouvent leur vitalité», indique-t-elle.

Avant de faire la transition vers un look au naturel, il faut d’abord s’assurer d’éliminer tout vernis correctement. «Si vous avez eu recours à des traitements à l’acrylique ou au gel, mieux vaut les faire dissoudre par un professionnel», explique Samantha. En tentant de le faire soi-même, on risque de décoller des couches d’ongle et d’entraîner des dommages, comme des stries et des lignes de démarcation. «Les ongles sont comme des oignons. Si on enlève des couches de la matrice, ils s’amincissent», ajoute-t-elle.

Sarah recommande quant à elle d’investir dans des séances de manucure régulières de deux à trois mois pour jeter de bonnes bases, puis d’entretenir soigneusement ses ongles à la maison. «Après une manucure, il y a 50 % du travail de fait. Mais l’autre moitié nous appartient», dit-elle. Pour garder la matrice de l’ongle en bonne santé, on veille à appliquer de l’huile pour cuticules et à les repousser délicatement. On lime régulièrement ses ongles pour éviter les aspérités, et on ne lésine pas sur la crème pour les mains.

Parce que, comme pour la peau et les cheveux, si on veut des ongles dignes d’une clean girl, l’hydratation est la clé. «Les mains et les ongles sont très secs. Si on n’applique pas d’huile pour cuticules et de crème hydratante, ils deviennent cassants et se brisent, révèle Sarah. Vos ongles sont constitués de kératine, tout comme vos cheveux, alors c’est comme si vous n’utilisiez pas de revitalisant.»

Cela dit, le principe même des ongles naturels est qu’ils devraient nécessiter peu d’entretien. «C’est accessible parce que c’est abordable; ça n’engage pas forcément de dépenses supplémentaires», renchérit Samantha. Pour gagner du temps et de l’argent (et qui dirait non à cela?), Sarah recommande de combiner soins des ongles et soins cutanés. «Vos mains sont comme votre visage: elles révèlent votre âge. À la fin de votre routine visage, appliquez un peu de votre crème hydratante sur vos cuticules et vos ongles.» Bref, faites-en moins — et encore un peu moins!