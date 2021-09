Dans notre routine du matin, l’étape du mascara est l’indispensable pour ouvrir – et éveiller – notre regard, même après une trop courte nuit ou un réveil difficile. C’est pourquoi, dans notre trousse beauté, ces mascaras tiennent le haut du panneau: grâce à leur formule ciblée et à leur brosse technique et bien pensée, ils allongent, définissent et recourbent les cils en un tour de main, tout en apportant du volume à notre frange. Au premier coup d’œil, on pourrait presque croire qu’avec nos yeux ainsi maquillés, on a plutôt eu recours à de faux-cils pour afficher cette longueur exagérée. Sans attendre, voici 6 mascaras allongeants qu’on adopte au plus vite dans notre mise en beauté!