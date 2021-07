TOP ELLE: 5 blush liquides pour un effet bonne mine assuré

Poudre, bâton, crème, éponge, liquide… Au rayon des fards à joues, le choix est grand. Et s’ils ont chacun des spécificités qui leur sont propres et un degré d’application plus ou moins facile, ils nous permettent tous d’arriver au même résultat, soit d’afficher un teint éclatant et une bonne mine en deux temps, trois mouvements, même après une nuit d’insomnie!

Parmi les différents blushs qui existent sur le marché, on a une prédilection pour le fard à joues liquide, qui nous apporte un glow à toute épreuve, digne des tapis rouges. Comment l’appliquer comme une pro? On appose un peu de produit sur nos joues, en allant des pommettes jusqu’aux tempes, et on l’estompe vite du bout des doigts avant qu’il ne sèche pour créer un fini naturel. Parmi nos tubes et nos flacons de prédilection, voici 5 blush liquides qu’on retrouve dans notre trousse beauté.