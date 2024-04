Le barre est une méthode d’exercice qui combine des éléments de danse, de pilates, de yoga et de renforcement musculaire. On le reconnait facilement aux sensations qu’il procure: shake and burn!

Cet entraînement se concentre sur des mouvements contrôlés et ciblés, en mettant l’accent sur la tonification musculaire, la flexibilité, et l’amélioration de la posture. Les séances incluent souvent des exercices basés sur des répétitions, impliquant des mouvements isométriques et des petits mouvements de faible amplitude (les pulsations).

Dans le cadre de cette séance qui vise à travailler l’entièreté du corps, nous vous invitons à utiliser des outils qui augmentent la résistance et donc, le niveau de difficulté des exercices. Ceci dit, l’entraînement peut se faire sans ces ajouts et être amplement suffisant pour être satisfaisant.

Bon entraînement !