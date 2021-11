Il y a quelques automnes, j’ai couru le demi-marathon de Toronto. Il faisait froid, et j’ai haï ça. Je suis une entraîneuse qui privilégie les exercices invitant à bouger son corps dans tous les sens. La rigidité du sport m’ennuyait, et en l’absence de plaisir, on se lasse… et on délace vite ses chaussures!

Le plaisir d’enchaîner les foulées, je l’ai finalement trouvé grâce à la clinique de course du mouvement HappyFitness, et à la lecture du livre What I Talk About When I Talk About Running, de Haruki Murakami. J’ai donc eu envie de mettre sur pied, en collaboration avec la fondatrice de la clinique, Chloé Rochette, Le p’tit guide pour profiter de l’automne sur ses deux jambes dans la bonne humeur.

Ralentir

Chloé le répète souvent: «Les débutants n’ont qu’une vitesse: trop vite.» La course à pied impose un stress au corps en lui demandant une foule d’adaptations physiologiques. En courant trèèès lentement, on accompagne ce corps et on lui donne le temps de lire les informations qu’on lui envoie.