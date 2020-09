Chanteuse, actrice, femme d’affaires, Selena Gomez a plus d’une corde à son arc. En septembre, la star a dévoilé sa première ligne de cosmétiques: Rare Beauty. Une gamme assez complète qui comprend tout ce dont on a besoin pour un teint radieux, bien entendu, mais aussi un éventail de rouges à lèvres et un eye-liner liquide. Dans la foulée, Selena Gomez a révélé sa routine beauté au magazine américain Vogue à l’aide une vidéo d’une dizaine de minutes. Nul besoin de dire que lorsque la chanteuse nous partage ses secrets pour réaliser un maquillage impeccable, on s’assoit et on prend des notes.

Tout d’abord, Selena Gomez commence par nettoyer son visage avec une mousse apaisante pour les peaux mixtes, puis elle applique une crème hydratante de la marque japonaise Tatcha. Elle continue avec une étape essentielle à toute routine beauté: la crème solaire. «C’est important pour garder un teint frais, bien sûr, mais j’ai aussi le lupus, donc je dois faire encore plus attention sous le soleil», explique-t-elle à la caméra. Pour protéger sa peau des rayons UV, la chanteuse utilise l’écran de solaire Umbra Sheer, signé Drunk Elephant.

Place maintenant au maquillage! Selena Gomez débute avec un fond de teint et un cache-cernes Rare Beauty, avant de rehausser ses pommettes à l’aide d’une touche de blush liquide et d’illuminateur, eux aussi issus de sa gamme de cosmétiques, puis réchauffe son teint avec la poudre bronzante Hoola, de Benefit. Pour les yeux, l’interprète de Wolf a jeté son dévolu sur la palette Eye-Conic, de Marc Jacobs, et nous prouve qu’elle maîtrise à la perfection l’art du regard félin en soulignant sa paupière supérieure d’un trait de liner liquide Rare Beauty et en nappant ses cils du mascara Legit Lashes, d’Huda Beauty. Côté lèvres, la star termine avec un rouge vibrant. Pour la touche finale, elle vaporise un spray de fixation Rare Beauty, un geste indispensable pour ceux et celles qui souhaitent un maquillage qui dure du matin au soir.

Une routine beauté plutôt facile à recréer qui ravira ses fans! À nos pinceaux!

