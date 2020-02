Dès qu’on s’expose, une protection s’impose! Cette sage devise, on devrait la faire sienne même en hiver. «Quand on sait que les rayons UV traversent la couche des nuages, et que 80% d’entre eux sont reflétés sur la neige, et par conséquent sur notre visage, c’est impératif d’avoir recours à une protection solaire», dit Catherine Laferrière, formatrice régionale Québec chez La Roche-Posay. Les bons réflexes? «Chaque matin, après avoir appliqué notre soin hydratant, on étale une cuillerée à thé d’écran solaire sur le visage et le cou, en n’oubliant pas les lèvres.» On opte pour un soin à large spectre et qui affiche un logo où sont indiquées les lettres UVA dans un cercle: c’est la garantie d’une protection adéquate contre l’apparition prématurée des rides et des ridules, des taches pigmentaires et du relâchement cutané.» Côté application, «on répète l’opération toutes les deux heures, surtout si on s’adonne au plein air ou aux sports d’hiver. Ça vaut aussi si on travaille près d’une fenêtre, car les rayons UVA traversent le verre.» Bien entendu, si on sort à peine durant la journée, inutile d’avoir recours à une bouclier solaire. Une crème hydratante ou un fond de teint enrichis d’un FPS 15 feront parfaitement l’affaire. Mais dans tous les cas, on s’hydrate quotidiennement pour contrer les effets combinés du soleil et du froid sur notre minois.