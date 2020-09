C’est après plus de deux ans de travail et d’élaboration que Selena Gomez nous dévoile enfin sa ligne de cosmétiques Rare Beauty. Au menu? Une offre plus que complète, avec, entre autres, un fond de teint et un cache-cernes déclinés en 48 teintes, des baumes et des rouges à lèvres, des fards à joues liquides, une base de teint illuminatrice, une palette de retouches et une brume fixatrice.

Avec sa marque, la chanteuse et actrice — qui a été impliquée dans chaque étape de la création de Rare Beauty — souhaite ouvrir une discussion à propos du « mythe de la beauté » et des attentes irréalistes imposées par la société. Autre valeur chère à Rare Beauty? Le caractère unique de chaque individu, qui passe par la force de nos différences et l’acceptation de soi. C’est d’ailleurs pour cette raison que les produits pour le teint de la marque proposent une couvrance légère et aérienne, qui laisse émaner la texture naturelle de la peau tout en l’unifiant joliment.