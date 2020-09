Avec sa répartie hors pair – le plus souvent cinglante –, ses vertigineux escarpins Christian Louboutin, ses queues de cheval extra-hautes-extra-lichées-extra-accessoirisées et ses mises en beauté toujours impeccables, Christine Quinn possède tout ce qu’il faut pour devenir notre nouvelle antihéroïne de téléréalité préférée. Selling Sunset, le nouveau hit de Netflix, suit les aventures des agentes immobilières et de leurs patrons, des frères jumeaux à la tête de The Oppenheim Group, à Los Angeles, entre leurs déboires sentimentales et amicales et les somptueuses maisons à plusieurs millions de dollars qu’ils présentent à leurs clients dans les riches quartiers de la ville. Si, dans la première saison, Christine nous a majoritairement marquées avec les drames qu’elle semble toujours enchaîner, elle s’épanouit dans la deuxième et dans la troisième saison de l’émission, où elle se montre un peu plus tendre, capable d’admettre ses torts et, surtout, de s’assumer pleinement dans son exploration de la mode et de la beauté.

La star – elle compte maintenant 1,3 millions d’abonnés Instagram alors qu’elle n’avait jamais touché à un réseau social de sa vie avant le tournage de Selling Sunset! – s’est associée à Pharmaprix pour l’événement For the Love of Beauty, qui encourage les beautistas de ce monde à expérimenter et à s’amuser avec le maquillage et les soins de la peau grâce à une série de classes et de discussions en ligne diffusées pendant tout le mois de septembre. On a eu la chance de parler beauté avec Christine sur Zoom pour l’occasion et on en a profité pour découvrir tous ses secrets beauté.

Quel a été l’impact de Selling Sunset sur votre vie? Vous doutiez-vous que la série allait remporter un franc succès?

J’ai l’impression que beaucoup de gens qui n’avaient jamais entendu parler de l’émission l’ont découverte pendant le confinement, et c’est vite devenu hors de contrôle! Quand nous étions en tournage, pour moi, ce n’était qu’une émission de téléréalité sur l’immobilier, rien de plus. Quand j’ai rencontré Christian, qui est maintenant mon mari, je me rappelle lui avoir dit: «Oh, j’ai participé à cette émission qui sera sur Netflix, mais je n’ai aucune idée de quand ce sera diffusé»… et tout à coup, alors qu’on voyageait un peu partout dans le monde, les gens ont commencé à me reconnaître et à me dire: «Oh mon dieu, j’adore votre émission!». Ça a pris de l’ampleur tellement rapidement! Je ne m’attendais vraiment pas à ça, je pensais que ce serait une émission un peu merdique qui passerait sous le radar! (Rires) Je n’avais aucune attente, mais je suis emballée par la réception du public.

Dès la première saison de Selling Sunset, vous et vos collègues paraissez très proches. Les connaissiez-vous véritablement – mise à part Chrishell, qui arrive dans le premier épisode – avant de commencer le tournage? Est-ce que celui-ci a altéré vos relations avec elles?

Oui, je les connaissais toutes! Sauf Chrishell, et disons que nous ne sommes pas le meilleur match de personnalités! (Rires) Mary et moi étions extrêmement proches, avant. Nous étions toutes les deux célibataires, nous habitions ensemble…Pendant le tournage, toutes les chicanes et les quiproquos que nous avions étaient grandement amplifiés par la production. On devait constamment les revivre, en les réécoutant et en les commentant devant la caméra, et ça a manifestement altéré notre amitié. Nos vies personnelles ont énormément changé aussi depuis le début de cette aventure, ce qui n’a pas aidé non plus.

Dans l’émission, on découvre votre fort caractère et votre propension aux drames, mais aussi votre capacité à comprendre quand vous allez trop loin et à admettre vos erreurs. Je pense que c’est un grand signe de confiance en soi. Avez-vous toujours été aussi assumée et sûre de vous?

Tout le monde me demande ça et honnêtement, j’ai la chance d’avoir toujours été très confiante. Personne n’a tracé la voie pour moi, j’ai toujours dû tout faire par moi-même pour réussir et je pense que ça a contribué à forger la personne que je suis.

La façon dont j’exprime ma pensée ou mon opinion dans l’émission semble souvent excessive ou un peu intense, mais honnêtement, c’est parce que je suis extrêmement passionnée par ce que je fais et que j’aime la personne que je suis. Et je n’ai jamais peur d’admettre mes torts. Il faut aussi dire que mon signe astrologique est Balance… J’aurais vraiment dû être avocate!

Votre confiance transparaît énormément dans vos choix mode et beauté et j’ai l’impression qu’on a assisté à une réelle évolution de votre look dans la deuxième et dans troisième saison de Selling Sunset…

La mode a toujours été une façon bien à moi de m’exprimer, tout comme la beauté. J’adore planifier mes looks de A à Z, je me laisse guider par la façon dont je me sens et disons que le résultat est parfois assez audacieux! J’ai aussi remarqué que chaque fois que je porte une queue de cheval haute, je finis par me chicaner avec une des filles de l’émission! (Rires) Il faut dire que je me sens toujours super confiante quand je suis coiffée ainsi et que mes cheveux se balancent au rythme de mes pas.

Le maquillage, les soins pour la peau, les accessoires, les coiffures, les vêtements, les chaussures… Ce sont des outils qui m’aident à représenter la façon dont je me sens!

J’ai lu que vous planifiez tous vos ensembles et vos mises en beauté selon les maisons où les tournages prenaient place. Est-ce que vous travaillez avec une équipe ou vous êtes la seule tête pensante derrière l’élaboration de vos looks?

C’est tout moi! Honnêtement, je suis moi-même surprise par les idées qui me viennent en tête!

Je veux toujours savoir d’avance à quoi ressemble le design des maisons où nous filmons afin de pouvoir créer un look sur-mesure. Par exemple, je savais que la déco de la fameuse maison à 75 millions de dollars que Davina et moi tentions de vendre était dans les tons de mauve. Lorsque je suis allée la visiter, je me suis assurée de jouer avec une palette de couleurs douces et féminines, comme Cher dans Clueless.

C’est la scène où vous avez la fameuse queue de cheval ornée de papillons grandeur nature!

Exactement! J’ai toujours une vision très précise en tête et réussir à la concrétiser avec mes vêtements et mon maquillage, c’est extrêmement gratifiant et amusant.

Vous avez grandi au Texas avant de déménager à Los Angeles. De quelle façon votre vision de la beauté a-t-elle évolué à travers le temps?

Quand j’étais jeune, je vivais en face d’une pharmacie. Environ trois fois par semaine, je m’y rendais pour découvrir les nouveautés beauté de L’Oréal Paris et de CoverGirl, entre autres. Et j’utilise encore ces marques, d’ailleurs, avec d’autres compagnies plus luxes!

Récemment, j’ai commencé à m’intéresser aux actifs et aux ingrédients, comme l’acide hyaluronique, la vitamine C, l’acide glycolique, etc., qu’on retrouve dans les soins pour la peau afin de faire des choix judicieux, peu importe le prix. Un des sérums que j’utilise tous les jours est d’ailleurs le sérum à l’acide hyaluronique Revitalift Triple Power LZR, de L’Oréal Paris. J’ai 32 ans et je suis constamment en train de m’éduquer davantage pour avoir une routine beauté optimale! C’est pour ça que j’étais aussi excitée à l’idée de m’associer à la campagne For the Love of Beauty: c’est l’une des premières fois que j’ai la chance de parler des produits que j’utilise au quotidien et que j’adore! Et j’étais agréablement surprise de voir le vaste choix de marques de beauté qu’il y a chez Pharmaprix, qu’elles soient accessibles ou plus hautes gammes, comme Gucci et Marc Jacobs. On n’a pas cette chance aux États-Unis!

À quoi ressemble votre routine beauté au quotidien?

Comme je me maquille énormément la plupart du temps, j’aime donner un peu de répit à ma peau lorsque c’est possible. Je suis obsédée par les petits pots. Avant d’aller au lit, je multiplie les sérums en misant sur de l’acide hyaluronique et de la vitamine C avant d’appliquer une crème hydratante. J’en ai plusieurs et j’alterne selon celle qui convient aux besoins immédiats de ma peau. En ce moment, comme je passe beaucoup de temps au soleil, j’utilise la Gel-crème Bright Boost, de Neutrogena, dont la texture est hyper légère et rafraîchissante. Je ne sors JAMAIS sans protection solaire et je collectionne les masques – j’ai un faible pour ceux en feuilles de la marque Glamglow! Je traîne toujours quelques gloss dans mon sac et j’affectionne particulièrement ceux de NYX Cosmetics, que j’utilise depuis des années! Je suis aussi fan des cache-cernes de Clinique, que j’applique en petite touche un peu partout sur mon visage quand je ne veux pas porter de fond de teint. Et je termine toujours avec du mascara!

Vous mentionnez votre amour des gloss, mais j’ai l’impression qu’un de vos looks signatures est votre bouche rouge, à la Marilyn Monroe. Avez-vous un rouge à lèvres préféré?

Je suis fidèle au tube Rouge Pur Couture, d’Yves Saint Laurent Beauté, dans la nuance 01 Le Rouge!

On doit absolument parler de vos cheveux. Les longues queues de cheval lichées, comme on disait plus tôt, sont un élément clé de votre style. Vous vous amusez avec les extensions capillaires et les accessoires pour les créer, bien sûr, mais comment prenez-vous soin de vos cheveux naturels?

Quand j’arbore les fameuses queues de cheval, je joue avec des extensions capillaires aussi longues que trente pouces! C’est fou! J’ai une équipe de coiffeurs pour les réaliser, c’est la seule chose que je ne peux pas faire moi-même.

Mes cheveux naturels sont aussi très longs – quand je ne les attache pas, je ne porte pas d’extensions. Comme je passe beaucoup de temps à la piscine et à la plage, je dois utiliser du shampoing mauve pour garder mon blond platine vibrant et neutraliser les reflets jaunâtres. Je le laisse agir minimum 10 minutes pendant que je prends ma douche. Ça fait une énorme différence!

Qui sont les femmes qui vous inspirent?

J’ai grandi en écoutant les films de Marilyn Monroe et je l’ai toujours trouvée fabuleuse. Oprah aussi, évidemment. J’aime tout ce qu’elle fait, elle est authentique et elle a une drive incroyable!

À PROPOS DE LA CAMPAGNE FOR THE LOVE OF BEAUTY

Le lancement de la campagne For the love of beauty aura lieu le 12 septembre, avec un événement Instagram en direct animé par les créatrices de contenus Florence Lavoie et Jessica Prudencio. L’accès à l’événement est gratuit, mais il est aussi possible de faire un don à l’organisme Course pour les femmes, qui récolte des fonds pour l’accès à la santé mentale des femmes directement sur le site de Pharmaprix. Une cause de toute beauté!