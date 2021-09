L’importance d’avoir un passeport avec des dates valides

Hormis dans l’Union européenne et précisément l’espace Schengen pour un citoyen européen, le passeport est obligatoire pour voyager dans la plupart des pays du monde. De plus, le passeport en question doit absolument être en cours de validité. En effet, lorsque votre passeport est périmé, l’accès à un avion peut vous être refusé. Dans le pire des cas, certains voyageurs se retrouvent coincés à l’étranger en raison de la non-validité des dates inscrites sur leur pièce. Quoi qu’il en soit, il est impérieux de vous assurer de la durée de validité du passeport que vous avez en votre possession.

Quid de cette durée en France ? Notez qu’un passeport français est valide pour une durée de dix ans à compter de la date à laquelle il a été délivré à son titulaire. Cette durée standard pour les adultes majeurs passe à cinq ans pour les personnes mineures. Cependant, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, un passeport peut-être invalide avant même la date de son expiration. En effet, si certains pays demandent seulement que le passeport soit valide le temps du séjour, d’autres exigent un passeport valide six mois après le retour. Pour cause, la législation des pays concernés est particulièrement rigide en matière de durée de validité du passeport. Ce serait dommage de planifier votre voyage en vous fiant uniquement à la date d’expiration inscrite sur votre passeport.

La motivation de la politique de voyage dans ces pays est simple à comprendre. Le but est d’éviter que le passeport des voyageurs expire alors que ces derniers sont toujours en cours de séjour. Lorsque cette situation survient, le voyageur effectue généralement une demande de prolongation de visa. Cette demande allonge donc la durée de son séjour, en dépit de l’arrivée à terme de la date initiale. En revanche, certains pays ont une politique moins rigide et n’imposent qu’une validité d’un mois après le séjour. Il s’agit notamment du Canada, de la Tunisie, de l’Afrique du Sud et du Maroc.

Si vous avez un passeport périmé ou bientôt périmé, nous vous conseillons de faire une pré-demande de passeport en ligne afin de vous assurer d’être dans les meilleures conditions pour voyager. Ce procédé de demande en ligne est la manière la plus pratique pour établir ou renouveler un passeport. Les démarches se déroulent sur une plateforme web en 5 minutes seulement. Vous n’avez pas besoin de vous déplacer et vous économisez du temps pour faire autre chose.

Après l’envoi d’une demande de passeport en ligne, les agents procèderont à une étude. Votre pré-demande vous sera transmise sous 48 heures et la plateforme vous mettra en relation avec les mairies agréées qui proposent le moins de temps d’attente. Vous y déposerez donc les éléments de votre dossier afin d’obtenir votre passeport. Cette procédure vous simplifie réellement la vie et vous permet de bénéficier d’un accompagnement complet dans vos démarches.

Les avantages de partir en vacances hors saison

Si de plus en plus de personnes préfèrent voyager hors saison, c’est parce que ce type de séjour offre une multitude d’avantages et de privilèges.

Partir en vacances hors saison permet d’éviter les touristes

Lorsque l’on voyage hors saison, on rencontre moins de monde. Les touristes affluent dans les lieux touristiques entre juillet et août, ainsi que durant des vacances scolaires de Noël. Pendant les mois de mai, juin, septembre et octobre, la majorité des musées, terrasses, sentiers et plages sont très peu fréquentés.

Vous pouvez donc visiter un village classé en hors saison et y profiter de moments calmes bienfaisants, loin des bruits et de l’affluence habituelle. De plus, les meilleurs restaurants ouvrent leurs portes, le parking est libre et les ruelles ne sont pas bondées, pour votre plus grand bonheur. Par ailleurs, vous bénéficierez d’un accueil convivial et plus personnalisé.

La météo est favorable

Comme vous le savez sans doute déjà, les mois de juillet et août sont les plus chauds de l’année. Ces températures ne permettent pas forcément de se détendre. Néanmoins, il fait moins chaud entre septembre et octobre.

Choisir de prendre des congés durant cette période est la garantie de profiter du beau temps pour pratiquer des activités de plein air comme la randonnée ou le vélo.

Les vacances hors saison sont économiques

Les vacances hors période scolaire coûtent moins cher. En effet, étant donné que la demande chute, les prix baissent considérablement. De plus, de nombreuses entreprises offres des codes promotion de vacances relativement intéressantes. Vous avez la possibilité d’obtenir une réduction allant jusqu’à 50% sur vos frais d’hébergement.

Par ailleurs, les articles reviennent moins coûteux dans les zones touristiques. Si les commerçants ont tendance à faire monter les prix pendant les périodes de forte affluence, ils proposent souvent d’importantes remises hors saison. Ainsi, vous ferez des économies sur les activités de loisirs et les restaurants par exemple.

Aussi, les tarifs liés aux transports (train, avion, location de voiture) sont très intéressants. Même avec un budget très limité, vous pouvez vous faire plaisir et profiter d’excellents moments de détente.

Le top 6 des pays à visiter pour un voyage hors saison

Êtes-vous tenté par l’idée de partir en vacances hors saison ? Si cette décision est sans doute géniale, vous devez toutefois miser sur une destination adaptée. Voici un tour d’horizon des meilleurs pays à visiter pour des vacances hors saison agréables et réussies. Pour voyager dans ces différents pays, selon votre pays d’origine, un passeport en cours de validité est requis.

Le Canada

Entre octobre et début novembre, le Canada connaît une période ensoleillée et radoucie. Cette fameuse période dénommée « été indien » offre un climat clément et un cadre parfait pour des vacances 100% nature. La végétation adopte de magnifiques couleurs, proposant ainsi un environnement ultra photogénique. Les vacanciers apprécient vraiment cette saison qui laisse d’inoubliables souvenirs. Vous pouvez même en profiter pour découvrir de nouveaux hôtels chics à Montréal et ses alentours.

La Bolivie

Septembre est le mois parfait pour faire une petite escapade en Bolivie. Les touristes voyagent moins dans le pays durant cette période. Vous pouvez donc passer des moments tranquilles dans les lieux touristiques de votre choix. Nous vous recommandons en particulier le Salar de Uyuni. Si vous adorez le dépaysement et les sensations intenses, mettez le cap sur la Bolivie !

Bali

Bali est vraiment spéciale en septembre et en pleine saison sèche ! En effet, les conditions climatiques sont optimales et les principaux sites de l’Île sont faciles d’accès en raison de la faible affluence. Les tarifs hors sont nettement en dessous de ceux pratiqués en pleine saison touristique. De même, la réservation des cours de plongée ou de surf est moins compliquée.

L’Albanie

Proche de l’Italie et de la Grèce, l’Albanie est un magnifique pays qui propose de très belles plages. Ses villes sont particulièrement animées avec diverses attractions touristiques. Cerise sur le gâteau, le soleil est au rendez-vous quotidiennement durant l’ensemble du mois de septembre. Ainsi, les paysages revêtent un aspect gai et beau à ne pas manquer.

L’Andalousie

Si l’Andalousie est une destination merveilleuse, la chaleur estivale et la foule de touristes gâchent souvent l’ambiance. À partir du mois de septembre, le climat andalou est très agréable et les principaux sites touristiques sont vides de monde. Vous pouvez donc découvrir l’Alhambra de Grenade ou l’Alcazar de Séville en toute tranquillité. Aussi, certaines représentations de danse et de chant typique sont régulièrement organisées pour permettre aux touristes de mieux apprécier la culture de l’Andalousie.

Le Botswana

Si vous hésitez encore sur votre destination, pourquoi ne pas mettre le cap sur le Botswana ? Entre septembre et octobre, la saison sèche connaît son épilogue dans ce pays enclavé de l’Afrique australe. Les températures remontent, tandis que les vents et poussières intenses se font rares, contrairement aux mois de juillet ou d’août. Profitez de cette période pour partir en safari et camper dans le célèbre désert du Kalahari.