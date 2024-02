Le ton qui monte, les portes qui claquent, les silences lourds et terrorisants. La violence conjugale s’installe souvent sournoisement au sein d’un couple. Les limites de l’un (souvent, de l’une) sont repoussées, centimètre par centimètre, et, un beau jour, on se réveille en plein cœur d’une tempête toxique, dont on ne sait plus comment s’échapper. Mais comment distinguer les disputes de couple «saines» de la violence domestique? Comment détecter qu’une personne qu’on aime a des comportements toxiques? Comment reconnaître l’abus? Le chantage? L’humiliation? Le contrôle? L’intimidation? La jalousie? La violence conjugale a plusieurs visages, et elle sait très bien comment les cacher.

La violence psychologique est souvent une précurseure de la violence physique. Et ce sont les femmes, en grande majorité, qui encaissent les coups. Les statistiques sont déprimantes: au Canada, les féminicides sont en croissance. D’après l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation, une femme est tuée tous les deux jours, et une femme sur trois subira de la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie. La violence conjugale affecte la santé et le bien-être des femmes qui la subissent. Les conséquences incluent des blessures, des problèmes de santé chroniques, des troubles mentaux et des répercussions sur la santé reproductive. Ces conséquences peuvent persister même après que la violence conjugale ait cessé.