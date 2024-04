L’édito de Sophie Banford, mai 2024

En ce début de Printemps, je suis fière de vous présenter notre magazine du mois de mai, plein à ras bord de femmes inspirantes. Je sais, je sais, ce terme est galvaudé; on le voit partout! Pour vendre des chaussures comme pour célébrer une victoire politique. Mais j’ai envie de lui redonner ses lettres de noblesse, parce qu’il le mérite, et les femmes qui composent cet impressionnant numéro d’ELLE aussi. Il y a la pop star Nelly Furtado, qui se redéfinit tout en restant près de ses racines. Il y a la chroniqueuse Manal Drissi, qui aborde dans nos pages des sujets plus qu’importants, mois après mois, avec une verve bien à elle. Il y a la journaliste Laïma A. Gérald, qui met en lumière des entrepreneures d’avant-garde révolutionnant le monde des produits menstruels. Il y a feue Iris Apfel, une icône de mode exceptionnelle, qui nous a tant inspirées — et qui, d’une certaine façon, continue à le faire. Il y a les femmes de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin, qui osent, et qui mettent en valeur leur style unique tout en se démarquant dans leur équipe respective. Et il y a notre covergirl, Catherine Souffront, dont la sagesse et la beauté intérieure — et extérieure! — m’ont complètement soufflée.