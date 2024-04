Dans ce numéro de mai, on rencontre l’actrice Catherine Souffront : « Je savais que si j’honorais ma fameuse boule de feu, la vie me le rendrait de manière décuplée. »

En mode, on vous présente toutes les pièces en vogue du moment en plus de robes, de vêtements et d’accessoires pour la belle saison !

Côté beauté, on s’inspire des défilés pour nos looks printaniers, les fausses taches de rousseur décorent joliment notre minois, on vous dit tout sur les exosomes réparateurs et on vous raconte la petite histoire de l’Eau de Beauté, de Caudalie.

En culture, on rencontre Nelly Furtado et on vous raconte la fois où Maude Carmel est devenue écolo.

Sinon, Margaux Verdier partage avec nous sa recette de croquettes de petits pois, épinards et menthe et on vous parle du Saké, cette boisson millénaire, et bien plus encore !

Le numéro de mai 2024 d’ELLE Québec est en vente dès jeudi, en kiosque, en abonnement et en version numérique.