Dans ce numéro de juin, on rencontre la fascinante Monia Chokri. Alors qu’on découvrira dans quelques semaines son plus récent long métrage, Babysitter, la comédienne et cinéaste lève – juste assez – le voile sur le mystère qui la rend si intrigante.

On s’immerge dans le monde merveilleusement nostalgique de Claudia Bouvette, à quelques jours du lancement de son nouvel album The Paradise Club.

Aussi, on s’entretient avec Jessica Prudencio, Claudia Dufresne et Gabrielle Boulianne-Tremblay, trois femmes sexuellement libres qui nous racontent comment elles ont appris à s’apprivoiser, à se séduire et à (se) faire l’amour.

En beauté, c’est l’heure de faire la lumière sur la protection solaire ! On vous dévoile tous les secrets pour profiter des rayons UV en toute sécurité cet été.

En mode, on vous en met plein la vue avec un shooting qui souligne les coupes chics et minimalistes, et on mise sur des styles sexy et épurés.

Dans notre section lifestyle, on dit oui au whisky ! On (re)découvre le liquide doré en le dégustant de façon créative et originale avec trois recettes de cocktails étonnantes et délicieuses.