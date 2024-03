Dans ce numéro d’avril, on rencontre Sophie Grégoire qui écrit une nouvelle page de sa vie et aborde l’avenir avec confiance. « J’ai dû m’arrêter et me dire : “ok, tu dois prendre des décisions maintenant. Et elles vont toutes te coûter. Laquelle choisis-tu ?” ».

En mode, gros plan sur Deux Lions, une marque de bijoux artisanaux faits à Montréal, on fait le point sur les tendances vertes et on vous partage nos bonnes adresses de seconde main au Canada.

En beauté, on partage avec vous des moyens tout simples de rendre notre routine plus écolo, on parle des pratiques traditionnelles de l’ayurveda qui s’invitent dans le monde de la beauté et on ponctue notre quotidien d’odeurs qui font rêver !

En culture, on rencontre l’artiste Laurence Nerbonne et on vous parle du deuil parasocial et des dessous de l’industrie du recyclage.

Finalement, on se questionne sur le voyage écoresponsable et Margaux Verdier nous montre comment faire sa délicieuse recette de tofu fouetté au sirop d’érable.

Le numéro d’avril 2024 d’ELLE Québec est en vente dès jeudi, en kiosque, en abonnement et en version numérique.

