Dans ce numéro de mars, on rencontre l’humoriste Katherine Levac, l’une des personnalités les plus appréciées du public québécois. « Je suis excellente pour faire semblant que tout va bien, que tout est parfait. Mais cette fois, pas de bullshit. J’ai envie d’être 100 % transparente avec le public. Après 10 ans et un troisième one-woman show, j’ai tellement confiance en mon public. Je suis prête à profiter de ça, à m’abandonner, à offrir plus de vulnérabilité et d’honnêteté. »

En beauté, on vous présente les meilleurs produits selon les rédactrices et rédacteurs des ELLE du monde entier, on rencontre Katy Perry à Capri, en Italie, pour jaser dolce vita et on dit au revoir à notre mine grise d’hiver !

Côté mode, pleins feux sur la controversée Pheobe Philo et Harris Reed, le directeur de création de Nina Ricci, se dévoile.

En culture, on rencontre Catherine-Anne Toupin qui brille dans le film Lucy Grizzli Sophie et on s’interroge sur le reggaeton !

Finalement, on vous offre des looks parfaits pour le printemps, on découvre la marque Wray et l’agence autochtone Supernaturals nous ouvre ses portes !

Le numéro de mars 2024 d’ELLE Québec est en vente dès jeudi, en kiosque, en abonnement et en version numérique.