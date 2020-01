Cervantes. Chantal Sordi, chef des reportages mode du

Elle Brésil, est formelle: «C’est ici qu’on mange les meilleurs sandwichs en ville. Ne quittez pas Rio sans y être passée!» Les spécialités de l’endroit sont le

lombinho com abacaxi et le filet mignon

com queijo e abacaxi, où la viande se mêle à l’ananas. On accompagne son plat d’une bière, comme le font les Cariocas.

Roberta Sudbrack. Ce restaurant est tenu par un des meilleurs cordonsbleus du pays, Roberta Sudbrack, qui a été la première femme à occuper le poste de chef pour un président du Brésil. À l’étage supérieur, les invités peuvent la voir à l’oeuvre. Une expérience gastronomique inoubliable.

Celeiro. C’est l’endroit parfait pour celles qui aiment manger des produits frais et santé. On y compose sa propre salade en piochant parmi la belle sélection de légumes offerts au buffet et on paie son repas au poids. Une des adresses préférées des célébrités.

Aprazível (photos). Ce restaurant familial du quartier de Santa Teresa est précieux tant pour sa cuisine traditionnelle, avec une touche d’exotisme, que pour la vue qu’il offre sur les environs. Son architecture – des huttes individuelles plantées au milieu des arbres – donne l’impression qu’on est au coeur de la forêt tropicale. On y goûte des ingrédients provenant des quatre coins du Brésil et d’excellents vins de la région. Le plat recommandé? La galinhada, à base de poulet, qui est maintenant la spécialité de ce resto.

Jobi. On ne peut visiter Rio de Janeiro sans s’arrêter chez Jobi. Ce bar-restaurant toujours animé et situé à quelques pas de la plage de Leblon propose une belle carte de spécialités brésiliennes. On peut notamment y savourer un bolinho de aipim com camarão (croquette de crevettes frites à la fleur de yucca) et un bolinho de bacalhau (croquette de morue), deux casse-croûtes typiques et très populaires. (1166, av. Ataulfo de Paiva, 5521 2274 0547)