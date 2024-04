La façade imposante de l’immeuble, construit en 1871 par un grossiste en tissus et mercerie du nom de Andrew F. Gault puis converti en établissement hôtelier haut de gamme en 2002, attire forcément l’œil. L’élégance se poursuit une fois les portes franchies, avec un espace d’accueil spacieux à la décoration raffinée avec des photographies de Valérie Jodoin Keaton aux murs et du mobilier créé sur mesure par des designers locaux. Le personnel, chaleureux et attentionné, vous conduira dans l’une des 30 suites au design épuré, où matériaux nobles et subtiles touches de couleurs, créent une ambiance à la fois apaisante et sophistiquée.