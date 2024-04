Depuis plus de 70 ans déjà, Club Med est synonyme de liberté, d’authenticité et d’ouverture sur le monde. En famille, entre amis, en amoureux ou, même, en solo, les voyages signés Club Med ont toujours tout bon, et ce, peu importe le lieu où on projette d’en faire l’expérience. Fort de cet héritage, ce pionnier des destinations vacances paradisiaques tout-inclus a décidé de faire une libre interprétation des codes du confort et du luxe par sa Collection Exclusive.

Des destinations à faire rêver

Au menu? Des escapades en formule tout inclus dans les plus beaux endroits du monde offrant une expérience haut de gamme Club Med et une ambiance festive ou intimiste; un service de conciergerie; et des équipes dévouées, qui assurent un séjour personnalisé dès l’arrivée de la clientèle.