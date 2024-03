Panama

À partir de Montréal — et désormais de Québec —, on peut se rendre au Panama par vol direct les vendredis en haute saison avec Sunwing. On choisit le Panama, cette métropole riche et diversifiée, et sa capitale du même nom où cohabitent les gratte-ciels modernes et la forêt tropicale du parc naturel pour y passer nos vacances.

La Barbade

Destination balnéaire hyper populaire dans les années 70, La Barbade semble connaître un second souffle depuis l’ouverture récente de nouveaux complexes hôteliers et l’ajout de liaisons directes additionnelles depuis le Canada. Air Canada vole jusqu’à trois fois par semaine vers la capitale de Bridgetown, depuis Montréal. Cette destination où les grands restaurants et impressionnants complexes hôteliers ne manquent pas est définitivement à considérer cette année.