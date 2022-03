On profite aussi du fait que l’on se trouve dans le désert de la péninsule de Baja pour explorer toute la magie et la beauté de ce paysage irréel. Il est possible d’explorer ce territoire aride et ses dunes de sable en vélo électrique, ATV, ou VTT, et il est toujours recommandé de réserver un tour guidé, organisé directement avec son hôtel pour éviter les mauvaises surprises.

Si l’on souhaite sortir des sentiers battus (et le terme est faible), sachez que plusieurs Californiens ont élu domicile dans la région et ont inauguré des concepts novateurs en plein milieu du désert. Ainsi, l’on découvre Acre Baja et Flora Farms, deux concepts « de la ferme à la table » similaires et situés à proximité l’un de l’autre, parfait pour une visite combinée. Tandis que Flora Farms est devenue une véritable institution à Cabo depuis son ouverture, évoluant le concept de ferme écoresponsable pour devenir l’une des meilleures tables en ville qui propose, en plus de son restaurant, des boutiques de designer locaux, un comptoir café, un bar à vin et un marché fermier, en plein milieu du désert. Sortez vos appareils photo! Acre Baja est plus moderne et ultra design, et propose : un restaurant, un bar, une fermette, un hôtel-boutique et des maisons dans les arbres qui peuvent être louées pour la nuit.