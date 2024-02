Je suis folle du Japon, et je ne suis pas la seule, apparemment : les lecteurs du Condé Nast Traveler l’ont élue « Destination no. 1 au monde », en 2023! Selon TripAdvisor, Tokyo sera même la destination tendance numéro un cette année. Bien vu, car en ces temps difficiles, la délicatesse et la gentillesse légendaires des Japonais, de même que leur quête d’harmonie et de beauté en toutes choses, mettent du baume au cœur. Une nanoseconde de réflexion m’aura donc suffi pour répondre « arigato, oui, le veux » à la proposition d’aller vivre une expérience de ski à la japonaise en mode tout-inclus au nouveau Club Med Kiroro Grand, à Akaigawa, dans l’île de Hokkaido.

Pour vous situer, Hokkaido est ancrée tout au nord de l’archipel nippon, dont elle est la deuxième plus grande île. Les hivers y sont rudes et la neige abondante. Dans sa portion sud-ouest, du côté de la mer du Japon, les vents soufflant de la Sibérie, ainsi que des températures et une humidité très basses, créent cette fameuse poudreuse qui fait le renom de la région – une neige plume. En clair, à Kiroro, l’hiver dure normalement 160 jours (jusqu’au début mai) et l’enneigement atteint 21 mètres.

La station de ski est située à 90 minutes de route de l’aéroport New Chitose – Sapporo. Assuré en car de luxe, le trajet, compris dans le forfait (c’est vraiment tout-inclus) permet d’apercevoir quelques villes, des constructions basses typiques du Japon, l’arrière-pays rural, des fermes d’élevage de chevaux et de bovins. Et puis, voilà que la route se met à grimper, grimper… On arrive!

Droit devant, j’aperçois les montagnes du domaine skiable de Kiroro, Asari et Nagamine, et le Club Med Kiroro Grand. Il tombe une petite neige folle. Je suis au bout du monde dans un environnement naturel pratiquement vierge. La fébrilité est palpable dans l’autocar, les collègues étant tout aussi excités que moi de poser ici leurs pénates pour les quatre prochains jours.