Pour être certain d’obtenir le site de camping ou l’hébergement de votre choix à l’endroit de vos rêves, mieux vaut réserver le plus longtemps possible à l’avance. Vous aimez les surprises et préférez l’improvisation? Une section du site de la Sépaq permet de repérer les hébergements et activités disponibles au cours des jours suivants. Des exemples? Prêt-à-camper, séjours en camping, pêche à la journée, séjours de pêche… On trouve aussi les promotions en cours au bas de la page.