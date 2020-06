Glampons…

Dans les Cantons-de-l’Est, à Racine, les six « cabines » Laö sont d’adorables micro-chalets au design d’inspiration scandinave, perdus dans la nature. Chacun est équipé d’un panneau solaire fournissant l’éclairage, de deux prises USB, d’une toilette sèche (à l’intérieur), de literie et vaisselle, d’un poêle au propane pour cuisiner, ainsi que d’un foyer extérieur. Relaxation en vue… après une sortie en kayak ou SUP sur le lac à Paul! (On préfère le camping rustique en forêt ou à bord de son véhicule récréatif? C’est possible aussi.) Bon à savoir : on peut réserver à l’avance son panier locavore, une boîte à lunch de luxe qui comprend de bons produits du terroir tels baguette, saucisson, fromage et chocolat artisanal. Vendu!