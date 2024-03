Depuis le début de sa carrière, amorcée par un EP qui appelait déjà au dépassement de soi (Higher Self, en 2017), Naya Ali défonce les portes dans son ascension vers le sommet. Il faut dire qu’il fallait une certaine assurance — à ne pas confondre avec de l’arrogance — pour s’imposer dans le paysage musical québécois en tant que femme noire qui rappe en anglais.

«Je pense que je sais ce que je veux et que je sais où je m’en vais, confirme-t-elle dans un petit rire. Mais je ne vois pas ça comme un combat; plutôt comme un voyage, dans lequel j’essaie d’être ouverte à toutes les expériences. La musique que je fais reflète ça, et j’espère qu’elle en inspirera d’autres.»

Le titre de ses albums témoigne de cette évolution personnelle et spirituelle. De la naissance artistique de Godspeed: Baptism à l’inévitable ascension (Godspeed: Elevated, album anglophone de l’année au Gala de l’ADISQ 2022), elle a tapé son chemin et imposé sa voix rauque et unique. Aujourd’hui, avec We Did the Damn Thing [«On l’a faite, la maudite affaire»], elle revient sur le chemin qu’elle a parcouru. «Ça ne parle pas que de moi, ça parle de nous… de la culture hip-hop, mais aussi de l’expérience immigrante ou de celle des femmes, précise-t-elle. C’est important d’honorer la culture et d’envoyer des fleurs à celles et ceux qui sont passés avant moi.» Rien n’illustre mieux ce sentiment de fierté et de gratitude que la première pièce, Jericho, dont les accents gospel sont portés par le souffle puissant de Kim Richardson, l’une des voix, avec celle de Dominique Fils-Aimé, qui se fondent à merveille au rap rauque de Naya.

Tout au long de ce nouvel opus, Naya souffle le chaud et le froid, allant des sonorités pop de What’s the Move à celles, plus rudes, de The Heist. «C’est peut-être la dualité de mon côté Gémeaux… Je sais être gangsta quand il le faut et plus douce quand c’est le temps. Mais, même dans les moments les plus durs, j’essaie d’abord et avant tout de faire entrer la lumière.»