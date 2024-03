Si on compare Dune, première partie à la deuxième partie. Qu’est-ce qui a changé ?

C’était plus compliqué sur le plan technique. Le premier film avait peut-être une seule scène qui était un défi technique, mais dans la deuxième partie, il y avait au moins six ou sept scènes qui nous demandaient de la recherche et du développement. Il a fallu qu’on se dépasse toute la gang pour réussir. Je ne voulais pas faire de compromis et j’étais entouré de gens qui ne voulaient pas faire de compromis non plus. Ça a créé des casse-têtes dans l’horaire de tournage et ça a demandé beaucoup de concentration.

Comme la scène où Timothée Chalamet chevauche un vers des sables ?

C’est l’une des scènes les plus techniquement compliquées que j’ai faites de ma vie et c’est une scène clé dans le film. Je savais que si je ne réussissais pas cette scène-là, il n’y avait pas de film. On parle de mois de travail. Il y a des parties de la scène qui sont tournées à différents endroits dans le monde. Donc ça a été un travail technique exaltant, épuisant, mais extrêmement ludique.

Et parlons de l’équipe que tu formes avec Tanya Lapointe, ta conjointe. Êtes-vous plus facilement opérationnels ensemble comme ça ?

Je n’aurais pas été capable de faire les deux films sans elle. Elle était au centre même des décisions et des opérations. Elle a su gagner la confiance des studios extrêmement rapidement puis tailler sa place. C’est une productrice respectée maintenant à Los Angeles. En plus, elle est passée derrière la caméra, c’est-à-dire qu’elle réalisait sur une seconde unité de tournage pour m’aider parce qu’il fallait que je sois à deux places au même moment. Je ne voulais pas faire de compromis, j’avais besoin de gens pour superviser ces scènes afin qu’elles avancent au même rythme. Tanya m’a aidé à faire ça. Ça a été très émouvant pour moi de développer une complicité de création avec la femme que j’aime. Une des plus belles choses dans ma vie de cinéaste.

Dune, deuxième partie est à l’affiche maintenant.