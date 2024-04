SCOOP

Bien avant que les conspirations du genre « Où est Kate Middleton ? » envahissent l’internet, et avant même que Meghan et Harry ne partent pour les États-Unis, un autre scandale, bien plus grave, a secoué la famille royale. Alors que des rumeurs circulaient sur sa relation avec le célèbre délinquant sexuel Jeffrey Epstein, le prince Andrew a accordé une entrevue à la BBC. Celle-ci a été si désastreuse qu’il a dû se retirer de ses fonctions publiques, les gens se demandant comment cela a-t-il pu se produire. Aujourd’hui, le film britannique Scoop met en scène les événements qui ont conduit à l’entrevue du fils de la Reine, en racontant les démarches des femmes journalistes pour réaliser l’entretien. Billie Piper, Gillian Anderson, Romola Garai, Keeley Hawes et Rufus Sewell apparaissent dans ce film.

À voir dès le 5 avril.

Mon petit renne

Au début de sa carrière, l’humoriste et acteur écossais Richard Gadd a été victime d’harcèlement. Il a ensuite transformé cette expérience éprouvante en un spectacle de théâtre solo acclamé en 2019, qu’il a maintenant adapté en une série de huit épisodes. Dans Mon petit renne, Gadd incarne Donny, un comédien en difficulté, qui rencontre une femme vulnérable alors qu’il est barman, ce qui conduit à une relation étouffante et toxique. Plus le harcèlement se poursuit, plus le risque est grand pour Donny et son harceleur.

À voir dès le 11 avril.

LE CERCLE : SAISON 6

Le concours de médias sociaux préféré des amateurs de téléréalité, Le Cercle, revient pour une nouvelle série de joueurs qui s’affrontent pour être couronnés meilleur influenceur (et gagner un prix en argent, bien sûr). Pour la sixième saison, les candidats prendront le contrôle d’un immeuble d’habitation à Atlanta. Les épisodes arriveront également par lots : quatre épisodes seront diffusés chaque mercredi jusqu’au 8 mai.

À voir dès le 17 avril.