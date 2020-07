Qui sont les fondatrices?

Toutes deux âgées de 28 ans, Myriam et Solène se sont rencontrées dans un cours de finance à l’École des Sciences et de la Gestion de l’UQAM. Myriam a étudié en administration des affaires, concentration tourisme, et a pris part au programme d’échanges étudiants qui lui a permis de faire une session à Lima au Pérou, et une autre à Palma de Mallorca en Espagne, où elle en a profité pour apprendre une troisième langue. Un stage à Tourisme Montréal l’a ensuite amenée à y œuvrer pendant deux ans, lui permettant de se spécialiser en communication-marketing et en intelligence d’affaires. Elle a, par la suite, travaillé pendant un an comme déléguée commerciale à l’hôtel Le Mount Stephen.

De son côté, Solène a opté pour la concentration hôtellerie et restauration à l’ESG et a effectué sa deuxième année d’université à Barcelone. Afin de parfaire son espagnol, elle a choisi de transporter ses pénates au Mexique, le temps d’un stage en gestion de la restauration dans un tout-inclus. Après ses études, elle a alterné entre des expériences professionnelles à l’étranger pendant l’hiver et son emploi de Maître d’hôtel à la terrasse de l’hôtel William Gray l’été.

Très complémentaires, Myriam et Solène ont appris à mieux se connaître dans le cadre d’un travail d’équipe, à l’université. Une amitié est née, mais aussi le désir d’unir leurs forces. «Depuis le début de l’année 2019, nous avons pris la décision de quitter notre emploi et de se concentrer sur notre projet d’entrepreneuriat à 100%.»