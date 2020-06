La plage de Verdun, Montréal

Récemment inaugurée au plus grand bonheur des Montréalais qui rêvait de pouvoir enfin se baigner en ville, la plage urbaine de Verdun offre un accès unique au fleuve Saint-Laurent ainsi qu’une variété d’expériences incluant: des toboggans, un mur d’escalade, des hamacs, et des aires de sable. Le tout, à quelques minutes seulement du centre-ville de Montréal. ville.montreal.qc.ca

Plage du Lac Simon, Outaouais

Le Centre touristique du Lac-Simon est une station de villégiature incontournable au Québec. Offrant une plage de 2 kilomètres, des eaux claires et du sable fin, l’immense lac Simon permet la détente, mais aussi la pratique de tous les sports nautiques. Le boisé à proximité offre aussi 10 kilomètres de sentiers multifonctionnels pour marcher et pédaler. Pour les plus jeunes : trampoline, jeux de grimpes, glissades et activités animées sont également proposés. sepaq.com

La «plage» du Havana Resort, Maricourt, Cantons-de-l’Est

Le récent Camping Havana Resort souhaite reproduire l’ambiance d’un Club Med caribéen. La « plage » du Havana se divise en deux espaces distincts, d’un côté l’immense piscine chauffée ouverte jusqu’en septembre conçue « comme dans le Sud » – équipe de G.O, animation, bar intégré et musique latine, chaises longues et palmiers – de l’autre, le lac de l’endroit, aménagé avec des plages de sable et des palapas pour une expérience des plus « authentiques ».

Parc régional du Lac Taureau , Lanaudière

Formé par la création d’un barrage, ce vaste réservoir compte plus de 30 km de plages et constitue l’un des plus grands plans d’eau à proximité de Montréal. Offrant 95 km2 de superficie étendu sur 45 îles, les nombreuses plages de sable fin du Lac Taureau en font un lieu exceptionnel de villégiature, notamment pour les activités nautiques, la baignade et le camping. Un véritable havre de paix où il fait bon s’arrêter. parcsregionaux.org

Plage du Lac Stukely, Bromont, Québec

Cette plage à l’eau claire, nouvellement aménagée dans le parc national du Mont-Orford propose des aires de jeux pour les enfants et plusieurs services tels qu’un bistro, un dépanneur, une boutique Nature ainsi qu’un service de location d’embarcations non motorisées. Profitez de votre visite pour découvrir les kilomètres de sentier qui sillonnent le magnifique parc national. cantonsdelest.com

Plage du parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, Valleyfield, Québec

L’eau claire de la plage sablonneuse du Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée, à Salaberry-de-Valleyfield, est un attrait de choix dans la région. On y trouve des aires de pique-nique, des terrains de volleyball, une mini-tyrolienne, des modules de jeux pour enfants, une halte-restaurant, des sentiers pédestres et un service de location d’embarcations nautiques (canots, kayak, pédalo et planche de surf à pagaie). Bref, de tout pour tous les goûts! plagevalleyfield.ca

Plage de Saint-Zotique, Québec

Cette populaire plage de la Montérégie vous offre une panoplie d’activités: baignade, aire de jeux d’eau, location d’embarcations nautiques, espace à pique-nique, casse-croûte, bar laitier, en plus de compter plusieurs d’événements festifs à son calendrier cet été. L’endroit idéal pour une journée en famille bien remplie. st-zotique.com

Plage Le Sablon, Saint-Polycarpe, Québec

La magnifique plage de sable doré Le Sablon, à Saint-Polycarpe, attire les foules été après été. Elle est considéré comme un incontournable de la province. Au-delà de la baignade elle offre une foule d’événements en tout genre, des activités et animations pour toute la famille, des DJ sets pour danser les pieds dans le sable, un terrain de volleyball et même de quoi jouer jouez à la corde à Tarzan. Bref, un véritable terrain de jeux pour petits et grands. sablon.qc.ca

L’oasis de la Baie de Beauport, Québec

Surnommée « la plage en ville », l’oasis de la baie de Beauport est un endroit animé où il fait bon profiter des chaudes journées d’été. Située à 5 minutes du centre-ville de Québec, cette plage sablonneuse offre plusieurs activités nautiques et sports de plage, des animations et spectacles en plein air, mais aussi de nombreux food trucks et des aires de repos pour prendre une pause bien méritée. baiedebeauport.com

La plage du Parc-Nature Cap Saint-Jacques, Montréal

Le plus grand parc en ville propose plusieurs attraits, dont une plage aménagée pour profiter de l’été. Son décor est paradisiaque! Entourée de rives, cette péninsule offre de nombreux points de vue sur la rivière des Prairies et sur le lac des Deux Montagnes ainsi qu’une plage de sable naturel qui fait le bonheur des familles. En plus de la baignade et des activités nautiques, le Parc-Nature abrite aujourd’hui une ferme écologique qui produit des légumes biologiques et qui élève des animaux tels que des vaches, des chèvres et des moutons. Pourquoi ne pas en profiter lors de votre prochaine visite? parcs-nature.com

À lire aussi :

3 idées de week-end bien-être à s’offrir entre filles

6 nouveaux hôtels à découvrir cet été au canada

19 destinations tendance où voyager en 2019