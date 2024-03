LA SAGA TWILIGHT

Accrochez-vous, singes-araignées: la saga Twilight revient en streaming dans son entièreté! Oui! On pourra se claquer un marathon ininterrompu des cinq films de la saga vampirique qui a marqué toute une génération – Twilight, New Moon, Eclipse et Breaking Dawn parties 1 et 2 – et qui a permis à Kristen Stewart et Robert Pattinson de devenir deux des acteurs les plus en demande d’Hollywood. On s’y replonge par nostalgie et pour les excellentes bandes-son (tout en essayant d’ignorer les relations toxiques qui abondent dans toute la franchise). Dès le 29 mars.