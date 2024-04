Tu joues une Polonaise, a-t-il fallu que tu travailles l’accent en plus de jouer en anglais ?

Oui, j’ai un accent polonais. Ça n’a pas été si difficile à faire. J’ai suivi des cours pendant le mois précédent le tournage. J’avais une coach de dialecte et chaque fin de semaine on se rencontrait sur zoom, puis on repassait mes scènes de la semaine. Je pense que la difficulté était davantage de ne pas basculer vers l’accent russe parce que c’est quand même similaire. Je ne sais pas si les Polonais vont trouver que je sonne Polonaise… je serais curieuse de savoir ! Mais, je pense que le public général va trouver que c’est crédible.

Est-ce qu’il y a des scènes que tu as trouvé plus difficiles à tourner sur le plateau ?

Oui, entre autres, une scène de pendaison. Même si c’est du cinéma, c’est terrible de voir des infrastructures nazies avec dix personnes qui ont une corde au cou, dont un enfant de 4 ans. Tu te dis, il y a vraiment des gens qui étaient dans les mêmes chaussures que moi, qui ont vu les mêmes atrocités. C’est troublant.

Heureusement, avec Louise Archambault, la réalisatrice, on décrochait entre les scènes. Il fallait qu’on rende l’atmosphère plus légère. Ça a été un grand coup de foudre entre nous deux. On a le même genre d’humour. Elle est devenue comme ma deuxième maman et ma meilleure amie en même temps.