Son rapport aux réseaux sociaux

«Ça serait mentir que de te répondre que je ne me mets pas de pression avec mes publications sur les réseaux sociaux. Cela dit, comme je suis quelqu’un qui fait les choses au feeling, si je ne sens pas que je dois faire une vidéo cette journée-là, je ne le ferai pas. Mais ça vient quand même avec une angoisse non nécessaire de ma part. On va se le dire: ça ne change rien dans la vie des gens que je ne publie pas de vidéo pendant quelques jours!» (rires)

Sa réaction lorsqu’elle a atteint le million d’abonnés Tik Tok

«Je capotais: ça n’a pas de bon sens! C’est juste un chiffre, mais quand même, quand je m’arrête et que je prends le temps de réaliser combien de personnes ça fait, le fameux 1M, je n’en reviens juste pas! Des fois, je pense à combien de Centre Bell je remplis avec mes abonnés, et c’est complètement irréel!»

Ce qu’elle pense des quotas en musique

«Oui, il y a des quotas féminins-masculins à remplir sur certaines productions artistiques, mais je me dis qu’ultimement, c’est moi qui ai été choisie. Si je ne faisais pas la job, je ne serais pas embauchée. Personne ne mettrait un show en péril seulement pour remplir un quota.»

Son lieu de résidence

«Il y a beaucoup de gens d’ici qui ne savent pas que je vis au Québec et qui pensent que je viens de L.A. Un technicien m’a déjà demandé si j’étais bel et bien Domino la drummeuse de Tik Tok. Il était tout surpris que je parle français et que je sois Québécoise.»

La raison pour laquelle elle n’utilise plus le mot-clic #femaledrummer ?

«Tu es tellement hot d’avoir remarqué ça! J’ai décidé de cesser de mettre ma féminité de l’avant. Cela dit, je suis consciente que le fait que je sois une jeune femme qui répond aux critères de beauté capte l’attention. Je serais menteuse de te dire que ça n’a rien à voir avec mon succès. Mais t’sais, les gars n’inscrivent pas le mot-clic #maledrummer…alors, je fais de même, car après tout, je suis juste drummer, tout comme eux.»

Domino est l’une des nouvelles égéries pour la campagne du nouveau Youth Code Skin Strengthening Serum de L’Oréal Paris.

