Post Malone, J Balvin, 50 Cent, Jonas Brothers, Alexandra Stréliski, Alan Walker, Loud Luxury, Karkwa, Zac Brown Band et plus bien encore : chose certaine, les festivaliers seront servis pour cette 56e édition du Festival d’été de Québec qui se tiendra du 4 au 14 juillet prochain.

Une programmation d’enfer!

La programmation diversifiée couvrira un large éventail de genres musicaux pour satisfaire tous les goûts. « Nous sommes extrêmement fiers de cette programmation des plus variée propulsée par la pop actuelle des Jonas Brothers et de l’immense Post Malone, pour son seul concert canadien annoncé cette année, ainsi que par la présence du mythique rapper 50 Cent. Les amateurs de rock ne seront pas en reste avec 3 soirées explosives, sans oublier le country, l’électronique, le francophone et même le néoclassique d’Alexandra Stréliski » déclare Louis Bellavance, VP contenu et direction artistique chez BLEUFEU.

Le amateur de musique latine seront également servis avec la présente du célèbre J Balvin — notamment connu pour ses hits Mi Gente et I like It. « Cette édition nous permettra aussi d’offrir une soirée latine de grande envergure mettant en vedette J Balvin et Ivan Cornejo, une exclusivité canadienne », poursuit M. Bellavance.

Des moments spéciaux sont également prévus, notamment le retour d’une scène à Place D’Youville. « Cette année, on s’offre plusieurs nouveautés, d’abord en réintégrant Place D’Youville, un lieu historique qui était cher aux festivaliers et qu’on revient occuper différemment. Le FEQ aura donc deux plateaux gratuits : la Scène Découverte à Place D’Youville et la Scène Hydro-Québec à place de l’Assemblée-Nationale, ce qui contribue à bonifier l’expérience du fan et à rendre notre Festival toujours plus accessible » annonce Nicolas Racine, président-directeur Général de BLEUFEU. « On vous réserve bien d’autres surprises, dont une collaboration avec le Grand Théâtre de Québec, des améliorations à nos sites et d’autres nouveautés », conclut-il.

Festival d’été de Québec programmation 2024