Tu n’aimes pas la notion d’aliments santé. Pourquoi?

Parce qu’il n’y a pas deux catégories d’aliments: les bons et les mauvais. Certains sont plus nutritifs que d’autres, voilà tout. Dire qu’un aliment est mauvais, c’est le rendre attirant. Mais si une personne «cède» à cet aliment, son estime d’elle-même en prend un coup. Et si elle s’en prive, ça peut tourner à l’obsession. La notion de bon ou de mauvais est également variable: depuis l’arrivée du régime cétogène, certaines de mes clientes ont peur de manger des fruits…

Tu préfères l’alimentation intuitive. Peux-tu expliquer ce que c’est en quelques mots?

C’est une approche positive et bienveillante qui inclut 10 principes, comme celui d’honorer sa faim, de découvrir le plaisir de manger, de vivre ses émotions. Le but de cette alimentation est d’arrêter de toujours ramener la perte de poids à un indicateur de progrès. Elle prône une vision de santé globale, physique et mentale.